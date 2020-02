🎥 Milwaukee wint nu ook topper in Toronto na sterk derde kwart, LeBron pakt uit met veertiger

Het blijft de Milwaukee Bucks voor de wind gaan. Een tickets voor de play-offs hebben ze al binnen, maar toch blijven ze winnen. Zelfs de moeilijke verplaatsing naar Toronto, de tweede in de Eastern Conference, werd tot een goed einde gebracht. Ook de Lakers wonnen, met dank aan een sterke LeBron.

In het duel tussen de nummers één en twee uit de Eastern Conference sloeg Toronto als eerste een kloofje, maar dat was aan de rust al zo goed als gedicht. Milwaukee ging daarna door op zijn elan en won het derde kwart met vijftien punten verschil. Voldoende om de zege niet meer in gevaar te laten komen. Het werd 97-108. Voor de Bucks hun vijftigste zege van het seizoen.

De leider in de Western Conference, LA Lakers, ontving New Orleans, een dag nadat Kobe Bryant was geëerd in het Staples Center. LeBron James (40 punten) verzorgde de show bij de Lakers en Brandon Ingram (34 punten) bij de Pelicans. Het was vooral de veertiger van LeBron die de doorslag gaf, want de Lakers wonnen met 118-109.

In andere wedstrijden zette Denver vlot Detroit opzij met 115-98. Boston ging winnen in Portland met 106-118. Tatum was met 36 punten de held bij Boston.