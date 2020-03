Clippers komen op gelijke hoogte van Denver, Toronto lijdt verrassende thuisnederlaag

In beide Conferences steekt er momenteel een ploeg bovenuit, maar de strijd om de tweede plaats woedt nog enorm. In dat opzicht hebben de LA Clippers Denver een optater verkocht. In de Eastern Conference vergat Toronto om uit te lopen.

LA Clippers - Denver was een topaffiche. Denver bezette de tweede plaats in de Western Conference, achter leider LA Lakers. Tegen de Clippers hadden de Nuggets echter niets in te brengen. De ploeg van Leonard en Goerge kwam nooit op achterstand en won met 132-103. LA Clippers komt in de stand nu op gelijke hoogte van Denver.

TORONTO KOMT NET TEKORT

In de Eastern Conference staat Toronto nog altijd tweede, maar het heeft wel een slechte zaak gedaan. Het ging in eigen huis verrassend onderuit tegen New Orleans. Toronto probeerde in de tweede helft nog een scheve situatie recht te zetten. Dat lukte net niet: het werd 96-99.

Ondertussen blijft de beste ploeg in de NBA, Milwaukee, maar doorrazen. Oklahoma werd compleet van het parket geveegd. Milwaukee haalde zwaar uit met 133-86.