🎥 LA Lakers gaan verrassend onderuit, Westbrook en Houston blijven overeind tijdens verlenging in Boston

De LA Lakers doen het dit seizoen uitstekend, maar af en toe zit er uiteraard wel eens een wedstrijd tussen waarin het minder loopt. Dat was het geval in Memphis, dat knokt voor zijn plekje in de play-offs. Daarnaast was er ook de beklijvende affiche Boston - Houston.

Memphis staat momenteel achtste in de Western Conference. Om die plek niet in gevaar te zien komen, moest het zich wel eens herpakken, want het verloor zijn laatste vijf wedstrijden. Tegen de Lakers knoopte Memphis weer aan met de zege. Het scorend vermogen kwam er niet uit zoals anders bij de Lakers. LeBron James & co moesten dan ook met 105-88 weer huiswaarts keren. Houston-speler Russell Westbrook was met 41 punten de grote uitblinker in Boston. Dat betekende niet dat zijn ploeg de zege cadeau kreeg. Houston gaf in de laatste minuut een voorsprong van vijf punten uit handen: 104-104 dus en een verlenging. Daarin hield Houston het hoofd wel koel. Harden zorgde vanop de vrijworplijn voor de overwinning: 110-111. Er was ook nog een opsteker voor Miami, dat de laatste tijd de topteams wat afstand zag nemen. De Heat behaalde nu wel nog eens een succes in eigen huis: het klopte Brooklyn met 116-113.