Antwerp Giants verliest topper en ziet opponent aan de leiding gaan

Het blijft erg spannend in de Belgische basketbalcompetitie, waar elk punt het verschil kan maken. De leidersplaats was de inzet in de topper tussen Bergen en Antwerp. De thuisploeg haalde het nipt. Oostende klampt aan na een geweldig eerste kwart tegen Brussels.

Bergen bijt in de competitie verrassend fel van zich af en was ook in deze topwedstrijd op de afspraak. De hele match lang was het nagelbijten, want beide teams gaven mekaar geen duimbreed toe. In het slot braken missers vanop de vrijworplijn Antwerp zuur op. Na een korf van Barnes zou Bergen de voorsprong niet meer afstaan. Het werd 91-88.

ZWARE NEDERLAAG VOOR BRUSSELS

Bergen gaat dus alleen aan de leiding, met één punt meer dan Oostende en Antwerp. Oostende heeft wel een match minder gespeeld. Met de vorm van de kustploeg zit het goed, dat moesten ze bij Brussels aan de lijve ondervinden. Na het openingskwart was de beslissing al gevallen met een tussenstand van 38-15. Oostende sloot af met een marge van liefst dertig punten: 86-56.

Tenslotte was er nog het duel tussen Leuven en Limburg. In de eerste helft was Limburg de betere ploeg en het legde in die periode de basis voor de overwinning. Eindstand: 74-84.