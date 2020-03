LeBron James speelt geweldige partij tegen de Pelicans, Mavericks kunnen het ook zonder Doncic

De LA Lakers hebben nederlaag tegen de Grizzlies doorgespoeld met een 122-114 overwinning tegen de New Orleans Pelicans. De Dallas Mavericks wonnen dan weer zonder Doncic van de Timberwolves. We overlopen hier het eerste deel van de wedstrijden van voorbije nacht.

De LA Lakers staan nog altijd aan de leiding aan het westen en vannacht hebben ze hun positie nog wat kunnen verstevigen. LeBron James was de grote man met 34 punten, 12 rebounds en 13 assists. Williamson was goed voor 35 punten bij de Pelicans, maar het was niet voldoende voor de overwinning. Het werd 122-114 voor de Lakers.

De Dallas Mavericks speelden deze nacht tegen de Minnesota Timberwolves en ze deden het zonder Luka Doncic. Ze hadden hem niet nodig, want ze wonnen met 20 punten verschil. Het werd 111-91 dankzij 38 punten, 13 rebounds en 5 blocks van Porzingis.

Er stond ook een kraker tussen de Toronto Raptors en de Denver Nuggets op het programma. De Nuggets zijn de revelatie van dit seizoen, want ze staan samen met de Clippers op de tweede plaats in het westen. Ze konden deze nacht bevestigen want ze wonnen verrassend met een zware 118-133 score. Jokic was goed voor 23 punten, 18 rebounds en 11 assists (een triple-double).