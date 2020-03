Topper tussen de Bucks en de Heat op het programma in het oosten

Er staat komende nacht een topper op het programma in het oosten. De Bucks, de leider in de stand, nemen het op tegen de Heat, de vierde in de stand. De Rockets moeten dan weer op bezoek bij het geplaagde Knicks.

Giannis Antetokounmpo is in vorm en komende nacht mag hij het tonen tegen de Heat. De voorbije nacht was hij goed voor 41 punten en 20 rebounds en het was al geleden van 1974 (Kareem Abdul-Jabbar) dat een speler van de Heat goed was voor 40+ punten en 20+ rebounds in één wedstrijd. Toch is de overwinning nog niet binnen, want de Miami Heat is de revelatie dit seizoen en als ze thuis spelen zijn ze moeilijk te kloppen.

Bij de Knicks loopt het de laatste jaren moeilijk en ook dit seizoen lijkt het niet te willen lukken. Ze hebben 18 wedstrijden gewonnen en al 42 wedstrijden verloren. Komende nacht zou er een nederlaag bij kunnen komen, want de Rockets staan in de bovenste regionen in het westen en ze hebben natuurlijk Harden en Westbrook in de ploeg.

Luka Doncic was er vannacht niet bij in de gewonnen wedstrijd tegen de Timberwolves en het is nog niet duidelijk of hij er komende nacht bij is. De Mavericks spelen tegen de Bulls. Met 20 overwinningen en 40 nederlagen is het ook voor de Bulls opnieuw een slecht seizoen.

Andere wedstrijden:

Jazz-Cavaliers

Trail Blazers-Magic

Grizzlies-Hawks

Pacers-Spurs