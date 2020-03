Ja Morant wint de strijd van de jonge talenten tegen Trae Young, Luka Doncic verliest met Mavericks van de Bulls

Vannacht stond een strijd tussen twee jonge talenten op het programma in de NBA. Zo nam Ja Morant het met de Grizzlies op tegen de Hawks van Trae Young. Luka Doncic speelde dan weer met de Mavericks tegen de Bulls.

Een leuke wedstrijd werd het niet tussen de Grizzlies en de Hawks. De Grizzlies waren vooral in de tweede helft duidelijk een maat te groot. Trae Young scoorde 19 punten voor de Hawks, bij de Grizzlies waren er 9(!) spelers in de dubbele punten.

De Dallas Mavericks gingen dan weer verrassend onderuit tegen de Chicago Bulls. Na een spannende wedstrijd werd het 107-109. Luka Doncic scoorde 23 punten en gaf 9 assists, maar het was dus niet voldoende voor de overwinning.

De Portland Trail Blazers beleven een zwaar seizoen, maar vannacht was CJ McCollum nog eens op niveau. Hij was goed voor 41 punten (een season-high) in een 130-107 overwinning tegen de Magic. Een plaats in de play-offs lijkt echter moeilijk te worden.