Julie Allemand maakt een opmerkelijke transfer naar de WNBA

Julie Allemand heeft een mooie stap gemaakt in het basketbal. Ze zal vanaf nu namelijk uitkomen voor Indiana Fever, een ploeg in de WNBA. Ze zal daar dus tegen Emma Meesseman spelen. De center is aan het werk bij de Washington Mystics.

Julie Allemand werd in 2016 al gekozen door de Indiana Fever, maar blessures en voorbereidingen met de Belgian Cats kregen prioriteit. Dit seizoen zal ze er wel voor uitkomen en het is een goede voorbereiding voor de Olympische Spelen. Ze zal ook nog uitkomen voor Europese topclub Lyon. Toch vond Allemand het geen makkelijke keuze. "Ik zal vermoeid zijn, dus het was geen makkelijke keuze ten opzichte van de Olympische Spelen, maar ik speel zo wel tegen de beste speelsters ter wereld en ik kan dan alleen maar beter worden", aldus de Belgische bij Het Nieuwsblad.