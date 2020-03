Kraker tussen 76ers en LA Lakers op het programma in de NBA

Vannacht staat een echte topper op het programma in de NBA. Ben Simmons en Joel Embiid van de 76ers nemen het op tegen Anthony Davis en LeBron James van de LA Lakers. Ook de buren uit LA, de LA Clippers, spelen vandaag. Het is tegen ex-clipper Chris Paul en OKC.

De 76ers staan in de bovenste regionen in het oosten, maar vannacht wacht een moeilijke wedstrijd met de LA Lakers. De ploeg van Davis en James staat aan de leiding in het westen. De Lakers hebben het dit seizoen al moeilijk gehad tegen topploegen en dus willen ze vanavond bevestigen. Binnen enkele dagen nemen de Lakers het ook op tegen de Bucks.

Voor Chris Paul is het vannacht een speciale wedstrijd. Zo neemt de point guard het met OKC op tegen de LA Clippers. Hij was daar 6 jaar aan de slag voor hij in 2017 naar de Houston Rockets ging. De Clippers zullen er wel alles aan doen om te winnen vanavond van Paul om in het spoor van de Lakers te blijven.

De Golden State Warriors kunnen binnenkort opnieuw beroep doen op Stephen Curry, maar vannacht zullen ze het nog zonder hem moeten doen tegen de Denver Nuggets. De Nuggets zijn misschien wel de revelatie dit seizoen met 41 overwinningen en 19 nederlagen.

Andere wedstrijden:

Spurs-Hornets

Nets-Celtics

Timberwolves-Pelicans

Raptors-Suns

Wizards-Kings