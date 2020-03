Milwaukee Bucks weten opnieuw wat verliezen is, ook verrassende nederlaag voor Houston Rockets

Er stonden vannacht enkele leuke wedstrijden op het programma en er zijn ook verrassingen uit de bus gekomen. Zo hebben zowel de Bucks als de Rockets verloren. Voor de Bucks was het nog maar de negende nederlaag van het seizoen.

De Milwaukee Bucks kenden een mindere avond tegen de Miami Heat. Ze scoorden maar 7 op 34 driepunters en Antetokounmpo was goed voor 13 punten en 15 rebounds. De Heat won uiteindelijk met 89-105.

De Rockets gingen dan weer verrassend ten onder tegen de New York Knicks. Het was een nipte overwinning voor de jonge Knicks, want het werd 123-125. Barrett (27 punten) en Randle (16 punten, 16 rebounds) waren de grote mannen.

Andere wedstrijden:

Jazz-Cavaliers 126-113

Pacers-Spurs 116-111