Oostende ziet Spaanse opponent in vierde kwart definitief afstand nemen

Dat Oostende de groepsfase overleefde in de Champions League, was een knappe verwezenlijking. De tegenstand gaat er nu natuurlijk niet minder op worden. Dat bewees het Spaanse Tenerife. Oostende moet in de terugmatch een achterstand van tien punten zien goed te maken.

Het was voor Oostende achtervolgen en telkens weer terugkomen... tot het finaal toch de rol moest lossen. De bommen van thuisspeler Huertas zetten meteen de toon. Gevolg: een kloof van negen punten na de eerste tien minuten en die liep halfweg het tweede kwart op naar zestien punten.

Via een tussenspurt van zeven punten op rij knabbelde Oostende aan de achterstand. Even werd het verschil, minder dan tien punten, maar via een buzzer-beater ging Tenerife aan het einde van de eerste helft weer boven die grens.

DISCUTABELE FOUT BUYSSCHAERT

Oostende begon dan aan een nieuwe inhaalrace: het was aan het eind van het derde kwart genaderd tot op zes punten en even later stond het zelfs 64-62. Na een discutabele fout van Buysschaert schakelde Tenerife opnieuw een versnelling hoger. De 16 punten van Desiron konden niet verhinderen dat Oostende onderuit ging met 85-75. Tenerife-speler Shemadini was met 25 punten topschutter.