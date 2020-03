🎥 Dallas Mavericks en weergaloze Luka Doncic krijgen bezoek van Eden Hazard

De Rode Duivel zag hoe de Dallas Mavericks New Orleans Pelicans klopten met 127-123.

Na de wedstrijd kreeg Hazard een rondleiding in de kleedkamers van de nét iets grotere Luka Doncic. Heerlijke beelden.

Luka Dončić finished tonight’s game with 30 points, 17 rebounds and 10 assists.



Dončić became the youngest player in @NBA history to post 30+ points, 15+ rebounds and 10+ assists.



He joins Nikola Jokić as the only players in the league to post 30p-15r-10a this season. pic.twitter.com/lERcATilzN