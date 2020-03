Stephen Curry kan niet winnen bij comeback, Denver Nuggets hebben het niet onder de markt tegen Charlotte Hornets

Stephen Curry kwam deze nacht voor het eerst opnieuw in actie sinds zijn blessure. Hij speelde met Golden State Warriors tegen Toronto Raptors, maar een stunt zat er niet in. De Warriors gingen met 121-113 ten onder.

Stephen Curry maakte deze nacht zijn comeback bij Golden State Warriors. De point guard lag er namelijk enkele maanden uit met een blessure. Hij was meteen goed voor 23 punten, 6 rebounds en 7 assists, maar een overwinning zat er niet in. De Warriors volgden de Raptors tot in het vierde kwart, maar dan gingen ze uiteindelijk toch ten onder met 121-113.

Denver Nuggets is met 42 overwinningen en 20 nederlagen één van de revelaties dit seizoen. Ook vannacht wonnen ze van Charlotte Hornets, maar ze zijn diep moeten gaan. Het werd 114-112. Jokic scoorde 14 punten, pakte 11 rebounds en gaf 8 assists.