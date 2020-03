Twee beste ploegen in NBA staan komende nacht tegenover elkaar

Er staat een echte kraker op het programma in de NBA komende nacht. De leider in het oosten, Milwaukee Bucks, neemt het op tegen de leider in het westen, LA Lakers. Giannis Antetokounmpo neemt het dus op tegen Anthony Davis en LeBron James.

De Bucks en de Lakers speelden dit seizoen nog maar één keer tegen elkaar. Milwaukee haalde het toen met 111-104. Antetokounmpo was toen de grote man met 34 punten en 11 rebounds. Bij de Lakers waren Davis (36 punten) en LeBron James (triple-double) in grote doen, maar het was niet voldoende voor de overwinning. De LA Lakers zijn dus uit op revanche. Ze staan knap aan de leiding in het westen met 47 overwinningen en 13 nederlagen, maar de Bucks doen het nog beter in het oosten. De ploeg van de "Greek Freak" zit aan 53 overwinningen en 9 nederlagen. Het belooft ongetwijfeld een spannende wedstrijd te worden. Andere wedstrijden Trail Blazers - Suns Grizzlies - Mavericks Heat - Pelicans Magic - Timberwolves Pacers - Bulls Jazz - Celtics Thunder - Knicks Spurs - Nets Hawks - Wizards