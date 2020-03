🎥 LeBron James leidt Lakers naar winst in clash der titanen én naar de play-offs

Eindelijk was daar dan het moment waar zovelen al naar uitkeken: de twee beste teams die mekaar in de ogen keken, LA Lakers vs Milwaukee Bucks. Of het een voorproefje was van een eventuele NBA Finals, weten we nog niet. Wel zeker is dat de Lakers na hun overwinning ook naar de play-offs gaan.

Niet dat iemand daar aan twijfelde, maar voorlopig was enkel Milwaukee matematisch zeker van deelname aan de play-offs. Nu dus ook de Lakers. In zo'n echte kraker zoals die in het Staples Center plaatsvond, zijn de ogen telkens gericht op de sterspelers. Die waren op de afspraak: Giannis Antetokounmpo scoorde 32 punten voor Milwaukee, Lakers-speler LeBron James deed nog beter met 37 punten. De thuisploeg vaarde wel bij diens inbreng. Nadat Milwaukee beter van start was gegaan, namen de Lakers het commando over en bouwden ze een voorsprong uit van 15 punten. De Bucks milderden nog enigszins, maar konden hun tiende seizoensnederlaag niet meer afwenden. Het werd 113-103. Nog een andere erg interessante wedstrijd was het treffen tussen Boston en Utah. Dankzij een sterk tweede kwart stak Utah de hand uit naar de overwinning. Boston deed er in het slot nog alles aan om terug te keren, maar die inspanning kwam te laat. Utah won met 94-99.