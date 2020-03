🎥 Houston en Denver laten zich verrassen, Utah doet zo goede zaak

In de race naar de play-offs gaat elke misstap nu een tikkeltje zwaarder doorwegen. Het is des te opvallender dat zowel Houston als Denver een blauwtje liepen buitenshuis. Utah deed wel wat het moest doen en nadert zo op Denver. Philadelphia liet zich dan ook wel weer verrassen.

Denver, Utah en Houston zijn verwikkeld in de strijd tussen plaatsen 3 en 7 in de Western Conference. Denver is virtueel het derde reekshoofd, maar beging een uitschuiver bij staartploeg Cleveland. Denver slaagde er niet in een goede start vol te houden. Een driepunter van Harris in de slotminuut kon geen soelaas meer bieden. Het werd 104-102.

Nummer vier Utah kon dus naderen op Denver door te gaan winnen in Detroit. Dat lukte ook, met dank aan een sterke Bogdanovic, goed voor 32 punten. Utah bouwde een voorsprong van liefst 22 punten uit. Detroit deed nog wel iets terug, maar het was te weinig om de nederlaag af te wenden. Eindstand: 105-111.

Houston moest op zijn beurt dus winnen in Charlotte om Utah niet verder te zien weglopen. James Harden deed wat hij kon, maar zijn triple-double volstond niet om zijn ploeg overeind te houden. Charlotte had immers de eerste helft gedomineerd en eindigde ook het best. Zo eindigde de partij op 108-99.

Ook in de Eastern Conference viel er een verrassing te noteren. Golden State ging in eigen huis in het vierde kwart nog op en over Philadelphia, voorlopig het zesde reekshoofd. Mulder stelde de zege veilig vanop de vrijworplijn: 118-114.