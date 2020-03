Antwerp Giants heeft, net zoals vorig seizoen, de Beker van België in het basketbal gewonnen

De Antwerp Giants hebben deze middag de Beker van België in het basketbal gewonnen. In de finale waren ze te sterk voor Charleroi. Het is het tweede jaar op rij dat de club uit Antwerpen de beker van België op haar naam kan schrijven. Het werd 83-78.

In de eerste helft ging de wedstrijd mooi gelijk op. Beide ploegen probeerden af en toe prikjes uit te delen, maar Charleroi kon wel gaan rusten met een 40-43 voorsprong. Smith en Beane deden het uitstekend voor Charleroi. In de tweede helft begonnen de Antwerp Giants furieus en al snel stonden ze 56-44 voor. De club van Beghin was goed voor een tussenspurt van 16-1. Charleroi kwam deze tegenslag nooit meer te boven. Het werd uiteindelijk 83-78.