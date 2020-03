Echte kraker op het programma in de NBA tussen LA Clippers en LA Lakers

In het voetbal staat vandaag al een derby op het programma tussen Manchester United en Manchester City, maar ook in het basketbal krijgen we vandaag een echte derby: de LA Clippers nemen het op tegen de LA Lakers.

Wie wordt de beste ploeg van Los Angeles? Het antwoord weten we vanavond, want de LA Clippers nemen het rond 20u30 Belgische tijd op tegen LA Lakers. De voorbije jaren ging deze wedstrijd om prestige, maar nu staat er beide ploegen veel op het spel. De LA Lakers staan aan de leiding in het westen, maar de Clippers volgen op de tweede plaats. De Clippers haalden het dit seizoen al van de Lakers, maar de ploeg van James en Davis is uit op revanche. Gisteren boekten de Lakers een mooie overwinning tegen de Bucks en dus zullen ze met veel vertrouwen spelen tegen de grote rivaal. Bij de Clippers is het uiteraard uitkijken naar Kawhi Leonard en Paul George. Andere wedstrijden: Bulls-Nets Pelicans-Timberwolves Thunder-Celtics Bucks-Suns Heat-Wizards Pacers-Mavericks Magic-Rockets Spurs-Cavaliers Pistons-Knicks Raptors-Kings