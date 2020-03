Oostende op de afspraak in inhaalmatch en is nieuwe leider

Met ook Bergen en Antwerp die zich roeren, verloopt de competitie erg spannend. Oostende had wel nog één wedstrijd in te halen en dat is nu ook gebeurd. Het kwijtte zich probleemloos van zijn taak tegen Aalstar en staat nu weer op kop.

Via een sterk eerste kwart stak Oostende al vroeg zijn hand uit naar de overwinning. Het had dan al een bonus van zeventien punten beet. Die dikte nog een klein beetje aan in het tweede kwart. Met een ruststand van 47-27 zat Oostende halfweg op rozen. INBRENG VAN MARIC BAAT NIET Het verschil tussen de twee teams liep zelfs nog op naar 25 punten. Onder impuls van center Maric deed Aalstar dan wel nog iets terug in het vierde kwart. Meer dan de statistieken wat minder erg laten ogen, was het niet. Een collectief sterk Oostende won met 88-70. Oostende gaat met dertig punten aan de leiding in de stand. Dat is één punt meer dan Bergen en twee meer dan Antwerp. Aalst neemt de vierde plaats in.