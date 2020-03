Boeken Milwaukee Bucks nog eens een overwinning of gaan ze voor de derde keer op rij onderuit?

De Milwaukee Bucks kennen een mindere periode in de NBA. Na een nederlaag tegen de LA Lakers verloren ze ook deze nacht van de Phoenix Suns. Komende nacht moeten ze opnieuw vol aan de bak.

Het is opnieuw geen makkelijke opgave voor de Bucks komende nacht, want ze nemen het op tegen de Denver Nuggets. De Nuggets zijn de revelatie in het westen en de ploeg van Jokic staat voorlopig op de derde plaats met 42 overwinningen en 21 nederlagen. Bij de Bucks ontbreekt Antetokounmpo door een blessure.

Wie nog goed bezig is in het westen, is de Utah Jazz. Zij staan vierde met 41 overwinningen en 22 nederlagen. Ook zij spelen vannacht een topper, want de Toronto Raptors komen op bezoek. Met 45 overwinningen en 18 nederlagen staan de Raptors op een tweede plaats in het oosten en zij zijn al zeker van een plaats in de play-offs.

Er zijn maar drie wedstrijden komende nacht en de laatste is een duel tussen Charlotte Hornets en Atlanta Hawks. Beide ploegen staan in de onderste regionen in het oosten, maar zoals elke wedstrijd van de Hawks is het uitkijken naar Trae Young. De point guard is aan een geweldig seizoen bezig.