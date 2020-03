Milwaukee Bucks gaan tweede keer op rij onderuit, New Orleans Pelicans mogen blijven dromen van play-offs

De Milwaukee Bucks kennen een minder moment in de NBA. Na een nederlaag tegen de LA Lakers werd ook vannacht verloren van de Phoenix Suns. De New Orleans Pelicans wonnen dan weer wel.

Giannis Antetokounmpo heeft last van een blessure en het was duidelijk merkbaar bij de Milwaukee Bucks. Ze speelden niet slecht, maar ze gingen wel met 131-140 onderuit tegen de Phoenix Suns. Devin Booker was goed voor 36 punten.

New Orleans Pelicans wonnen dan weer wel en de club is aan een opmars bezig. Het werd 120-107 tegen de Timberwolves na een sterke wedstrijd van Holiday (37 punten, 9 rebounds, 8 assists) en Williamson (23 punten, 7 rebounds). De Pelicans staan nu op de 9de plaats en mogen blijven dromen van een plaats in de play-offs.

Andere wedstrijden:

Pacers-Mavericks: 112-109

Spurs-Cavs: 129-132

Raptors-Kings: 118-113