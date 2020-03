"Makkelijke" opgave voor LA Lakers vannacht, Curry gaat met Golden State Warriors op zoek naar tweede overwinning op rij

Na twee zware wedstrijden tegen de Milwaukee Bucks en de LA Clippers krijgen de LA Lakers vannacht een "makkelijkere" tegenstander voorgeschoteld. Ze nemen het op tegen de Brooklyn Nets.

Toch mogen ze de Nets niet onderschatten. Het loopt bij Brooklyn veel beter dan de voorbije jaren, maar toch is deze ploeg niet hetzelfde kaliber als de Bucks of de Clippers. De Nets staan op 29 overwinningen en 34 nederlagen.

Bij de Lakers zou het wel eens kunnen zijn dat één van de sterspelers rust zou krijgen. Davis en LeBron James hebben namelijk een reeks aan wedstrijden gespeeld en aangezien de play-offs al binnen zijn, is het zeker mogelijk dat één van hen er vanavond niet bij is.

Ook voor de Clippers is het een haalbare tegenstander, want zij nemen het op tegen de Golden State Warriors. Toch zijn ze niet zegezeker, want bij de Warriors is een zeker Stephen Curry terug. De vorige match wonnen de Warriors met 114-118 van de 76ers en ze zijn dus in de "winning mood". Vannacht zullen ze er maar al te graag een tweede overwinning bij doen.

Andere wedstrijden:

Celtics-Pacers

Knicks-Wizards

Cavaliers-Bulls

Timberwolves-Rockets

Magic-Grizzlies

Mavericks-Spurs

Suns-Trail Blazers