Oostende mag na knappe winst tegen nummer vier uit Spanje nog altijd dromen van kwartinales in Champions League

Beleefde vorig seizoen Antwerp Giants een sprookje in de Champions League, dan is het dit jaar misschien wel de beurt aan Oostende. De West-Vlamingen zijn alleszins Europees nog niet uitgeteld. Ze dwongen tegen het Spaanse Tenerife een belle af.

Het opvallendste was misschien wel dat er in de huidige coronatijden publiek mocht afzakken naar Oostende. Het zag dat de thuisploeg het best van start ging. Er prijkte al snel een 13-5 op het scorebord. De reactie van Tenerife, dat het eerste onderlinge duel had gewonnen, bleef niet uit: het werd 19-17.

OOSTENDE DIEPT VOORSPRONG UIT

Troisfontaines en Buysse zetten dan nog eens aan: 30-22 voor Oostende. Na de pauze kon de Belgische kampioen zijn voorsprong zelfs uitdiepen richting de veertien punten. Tegen een sterke ploeg uit Spanje ben je echter nooit zegezeker en in het begin van het vierde kwart stond het plots 59-56.

De voorsprong helemaal uit handen geven deed Oostende echter nooit. Via Buysse, Troisfontaines en Mwema ging het naar 68-59. Aan het einde hield Oostende zes punten bonus over: 75-69. Het dwong zo een belle in en tegen Tenerife af.