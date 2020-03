Strijd om vierde plaats in het westen op het programma tussen Utah Jazz en OKC

Vandaag staat een belangrijke wedstrijd om de vierde plaats op het programma tussen Utah Jazz en OKC. Ook voor de Pelicans is er een belangrijke wedstrijd, want als ze nog kans willen maken op de play-offs moeten ze winnen van de Kings.

De Utah Jazz verloren gisteren met 101-92 van de Toronto Raptors en daardoor voelen ze nu de hete adem van OKC in hun nek. OKC begon minder aan het seizoen door het verlies van Westbrook, maar ze zijn nu, dankzij onder andere Chris Paul, aan het ontbolsteren.

Ook voor de jonge Pelicans is er een belangrijke wedstrijd, want ze nemen het op tegen de Kings. Bij een overwinning kunnen ze dichter komen bij de Grizzlies en bij de achtste plaats. Het is uitkijken naar Zion Williamson, Holiday en Lonzo Ball.

Andere wedstrijden:

Pistons-76ers

Knicks-Hawks

Hornets-Heat

Nuggets-Mavericks