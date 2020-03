NBA stilgelegd na positieve coronatest van speler... die het over zichzelf had afgeroepen

Het zou gaan om Rudy Gobert. Een Fransman van de Utah Jazz. Die spotte dinsdag nog met het virus op een persconferentie door al het materiaal van de aanwezige journalisten aan te raken.

De nam nam de beslissing kort voor het begin van de wedstrijd tussen Utah Jazz en Oklahoma City Thunder. De speler zou niet aanwezig zijn geweest in het stadion.

Here’s Rudy Gobert touching a bunch of reporters’ audio equipment 2 days ago. Today, he tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/Z3Lw1yfCfW