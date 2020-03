Brussels heeft opvolger van succescoach beet als het in eerste klasse kan blijven

De voorbije jaren werd Brussels een vaste waarde in de Belgische topklasse onder de leiding van succestrainer Serge Crèvecoeur. Die vertrok in januari al wel voor een tweede maal richting de Franse competitie. Een terugkeer is niet meteen aan de orde, want Brussels kampt met enkele problemen.

Sportief loopt het dit seizoen niet van een leien dakje. Ernstiger is dat het dringend enkele bijkomende sponsors moet vinden om een verlengd verblijf in eerste klasse te garanderen. Als dat lukt, zal Ian Hanavan de Brusselaars volgend seizoen trainen.

NEWS !

We have found a new coach for next season if we stay in 1st Division 🙏



We keep on working hard to try to find new partners ! pic.twitter.com/6N5vQb6zaH