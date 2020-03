Opvallend: Belgische basketbalcompetitie zal niet meer hervat worden, dus kampioen is al bekend

Opvallend nieuws uit de basketbalwereld. Door het coronavirus zal de competitie dit seizoen niet meer hervat worden. Daardoor heeft Oostende haar negende titel op rij gewonnen. Ook de Europese plaatsen liggen nu dus vast.

Oostende is opnieuw kampioen in het basketbal. Door het coronavirus heeft de Belgische basketbalbond beslist om de competitie niet meer te hervatten. Daardoor blijft de rangschikking zoals het nu is.

Het is al de negende titel op rij door Oostende. Volgens Sporza worden ook de Europese tickets verdeeld door de huidige rangschikking. De Antwerp Giants haalden vorige week de beker binnen. Eerder deze dag werd ook de vrouwencompetitie al voorgoed stilgelegd dit seizoen. Daardoor zijn de Castors kampioen.