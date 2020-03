Zion Williamson laat groot hart zien: hij helpt werknemers van stadion waar hij speelt

Er zal een tijd niet gespeeld worden in de NBA door het coronavirus. Zion Williamson heeft een mooi gebaar voor de werknemers van het stadion waar hij speelt met de New Orleans Pelicans.

Het coronavirus houdt ook de NBA in de ban. Er wordt gedurende een lange periode niet gespeeld. Zion Williamson, speler van de New Orleans Pelicans, beseft dat het niet makkelijk is voor sommige mensen en hij laat dan ook zijn groot hart zien.

Williamson zal namelijk mee instaan voor de lonen van de werknemers van het Smoothie King Center. Dat is het stadion waar Williamson speelt mijn zijn ploegmaats van de New Orleans Pelicans. Een knap gebaar van het jonge talent.