Meesseman moet jacht op nieuwe titel mogelijk uitstellen: start van WNBA-seizoen onder druk

Aangezien president Trump nu de noodtoestand heeft aangekondigd, is ook Amerika helemaal in de ban van het coronavirus. Het NBA-seizoen is alvast reeds stilgelegd. In principe moet de competitie bij de vrouwen binnen een paar maanden beginnen, maar dat is nu ook twijfelachtig.

Bij de NBA komen ze voorlopig niet meer aan spelen toe. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat ook het WNBA-seizoen hinder zal ondervinden van het coronavirus. In een statement heeft de WNBA laten weten dat het de situatie rond het virus opvolgt en ook in overleg staat met het CDC en WHO. TIP-OFF OP 15 MEI Zoals de planning momenteel is opgemaakt, moet op 17 april de draft voor het nieuwe seizoen doorgaan. Op 26 april zouden de verschillende teams dan aan hun trainingskamp beginnen. De effectieve start van de competitie is voorzien voor 15 mei. De kans bestaat dus dat die start zal opgeschoven moeten worden. Emma Meesseman wil met de Washington Mystis voor een tweede titel op rij gaan. Jullie Allemand zou het komende seizoen dan weer in actie komen bij Indiana Fever.