Recente uitblinker is het nieuwe positieve coronageval in de sport: volledig team in quarantaine

Kopzorgen voor Blake Griffin en zijn Detroit Pistons. Eén van de spelers uit deze ploeg, wellicht Christian Wood, heeft positief getest op het coronavirus. Zo is hij de derde basketbalspeler uit de NBA die besmet is geraakt. Hij zou het wel goed stellen.

De vorige twee positieve gevallen waren Utah-spelers Gobert en Mitchell. Omdat Detroit onlangs nog tegen Utah speelde, ging heel de ploeg in quarantaine. De Pistons hebben bekendgemaakt dat tijdens deze periode één van hun spelers positief testten. Zijn identiteit werd niet bekendgemaakt, maar volgens Amerikaanse media gaat het om Christian Wood.

GEEN SYMPTONEN

Die was overigens recent nog in goede doen. In die bewuste wedstrijd tegen Utah scoorde Wood 30 punten. Vier dagen later deed hij met 32 punten nog beter tegen Philadelphia. Nu zit de speler dus opgescheept met het coronavirus. Al zou hij naar verluidt geen symptonen vertonen en het dus wel goed stellen.

De speler in kwestie blijft wel in zelf-isolatie, zo bevestigen ze bij Detroit, en wordt verzorgd door de medische staf van het team.