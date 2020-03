Antwerp Giants niet opgezet met titel voor Oostende en solliciteert naar plek in Champions League

Een regulier seizoen om de uitgangspositie te bepalen en dan de kampioen aanduiden via de play-offs, dat is het systeem in vele basketlanden en ook bij ons. Alleen stuurt het coronavirus de boel in het honderd. Oostende is daardoor reeds uitgeroepen als kampioen.

Dat is niet naar de zin van de Antwerp Giants. De beslissing om de basketbalcompetitie niet meer te hervatten kan wel nog op begrip rekenen. De Liga heeft echter ook besloten om het huidige klassement als definitieve rangschikking aan te nemen. Oostende staat aan de leiding, maar de voorsprong op eerste achtervolgers Bergen en Antwerp is beperkt. Toch is de kustploeg dus aangeduid als kampioen. Bergen zou dan als nummer twee uit de competitie overigens ook mee mogen naar de Champions League. Antwerp valt als derde in de rangschikking dan uit de boot. WILDCARD Antwerp had zich reeds tot bekerwinnaar gekroond en had zeker nog ambitie om in de competitie verder op te klimmen. De Giants hebben daarom besloten om rechtstreeks bij FIBA Europe te solliciteren naar een wildcard voor de Champions League. In 2019 haalde Antwerp de Final Four van de Champions League en organiseerde het zelf het eindtoernooi.