NBA-speler excuseert zich: "Ik had deze zaak zelf serieuzer moeten nemen"

Rudy Gobert testte positief op het coronavirus, maar de Franse NBA-speler deed er voor zijn besmetting lacherig over en hij zou zelfs enkele journalisten aangestoken kunnen hebben. Nu heeft hij zich verontschuldigd.

Na een match van de Utah Jazz was Rudy Gobert aan het lachen met het coronavirus en hij raakte verschillende micro's aan van de journalisten. Een paar dagen later kreeg de NBA-speler te horen dat hij positief had getest op het coronavirus.

Nu verontschuldigt hij zich. "Ik had deze zaak van in het begin serieuzer moeten nemen. Ik hoop dat de andere mensen dit wél doen. We moeten iedereen namelijk beschermen tegen het virus. Probeer contact te vermijden en was goed je handen", aldus Gobert.