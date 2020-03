Ann Wauters is ongerust: "We moeten ons mentaal al voorbereiden"

Voor Ann Wauters wachten onzekere maanden. Zij wil haar carrière namelijk afsluiten met de Olympische Spelen, maar de kans bestaat dat de Spelen niet zullen doorgaan. Volgens Wauters zou het een drama zijn.

"Het virus zorgt voor heel wat problemen en uiteraard denk ik dan aan de Olympische Spelen. Het sportevenement wordt één keer om de vier jaar georganiseerd en je zou niet verwachten dat zoiets in de weg zou kunnen staan, maar het kan dus wel degelijk", aldus Wauters bij het programma Vandaag op één.

Ze is zich zelf ook al mentaal aan het voorbereiden. "Ik heb hier hard voor gewerkt en ik zou mijn carrière willen afsluiten met een hoogtepunt, dus het zou een enorm drama zijn. Ook voor onze ploeg zou het jammer zijn, maar we moeten ons er mentaal al op voorbereiden", staat de lezen in Het Nieuwsblad.