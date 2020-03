Volledig gedaan met basketbal in ons land: andere afdelingen volgen voorbeeld van eerste klasse

Over de beslissing van de Liga om de competitie in eerste klasse te staken wegens het coronavirus, en Oostende aan te duiden als kampioen, ontstond er ook heel wat commotie. Inmiddels is beslist dat andere afdelingen ook niet zullen hervatten.

Over de hoogste afdelingen was er dus al eerder uitsluitsel. Oostende werd tot kampioen gekroond bij de mannen en Castors Braine bij de vrouwen. Over de sportieve uitkomst van het seizoen in de lagere afdelingen, moet op 21 maart duidelijkheid komen.

KLAARHEID OVER STIJGERS EN DALERS

Er moet immers nog klaarheid komen over de stijgers en dalers in de verschillende reeksen. Wel is het zo dat het basketbalseizoen volledig afgelopen is. Alle competities georganiseerd door Basketball Belgium en Basketbal Vlaanderen zijn afgeblazen.

Op zich een triestige zaak, maar het sportieve aspect moet nu eenmaal even wijken voor de strijd tegen het coronavirus.