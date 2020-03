Ook voor Belgian Cat Emma Meesseman ligt de competitie stil: "Ik hoop dat ik nog naar de WNBA kan"

In Rusland ligt het aantal besmettingen met het coronavirus relatief laag, maar ook daar worden de sportcompetities stilaan stopgezet. Dat geldt ook voor de basketbal Premier League, waar Belgian Cat Emma Meesseman aan de slag is bij Jekaterinenburg.

"We willen uiteraard allemaal graag spelen, maar we beseffen ook dat basketbal op dit moment niet het belangrijkste is. Het is de gezondheid die nu primeert", legde Emma Meesseman uit bij Sporza.

Wat de toekomst voor haar brengt is nog onzeker. Onder meer wat de Olympische Spelen in Tokio betreft (worden ze verzet?), maar ook de WNBA, die ze elk jaar afwisselt met de Russische Premier League.

"Ik hoop dat ik nog naar de WNBA kan gaan. Ik heb veel contact en voorlopig is alles nog zoals het was. Maar we vermoeden wel dat er nog iets zal veranderen. Misschien een andere startdatum of minder matchen." Afwachten geblazen voor Meesseman. Vorig weekend stond ze nog tegenover het Krasnoyarsk van landgenote Kyara Linskens.