Vier spelers uit NBA, waaronder sterspeler, positief getest op het coronavirus

In de NBA zijn er opnieuw bij enkele spelers het coronavirus geconstateerd. Het zou gaan om vier spelers van de Brooklyn Nets. Eén van die spelers is Kevin Durant, misschien wel de sterspeler van de Nets.

Het is niet duidelijk welke spelers allemaal besmet zijn, maar de naam van Kevin Durant is wel al gevallen. Durant zou zelf bij The Athletic verteld hebben dat ze waakzaam moeten zijn en de quarantaine moeten respecteren.

Daardoor staat de teller nu op 7 NBA-spelers. Rudy Gobert van de Utah Jazz was de eerste speler die positief heeft getest op het coronavirus en daarna volgend ook Donovan Mitchell van Utah en Christian Wood van de Pistons.