Wat gaat Ann Wauters doen als de Olympische Spelen worden uitgesteld? "Het zou moeilijk worden, maar..."

Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de Spelen, maar het zorgt voor een onzekere periode. Zeker voor Ann Wauters, want zij was van plan om te stoppen na de Olympische Spelen.

Nu weet Ann Wauters nog niet wat ze gaat doen als de Olympische Spelen effectie uitgesteld zouden worden. "Ik weet nog niet wat ik zou doen. Het is moeilijk om mijn afscheid uit te stellen, maar het is zeker mogelijk", aldus Wauters bij Sporza. Toch wil Wauters nog niet spreken van een eventuele afgelasting. "Het is nog lang en in China lijkt het ook terug beter te gaan. We kunnen geen voorspelling doen, maar we hopen natuurlijk dat de Olympische Spelen kunnen doorgaan. De gezondheid gaat echter voor."