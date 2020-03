Spirou Charleroi en trainer Pascal Angillis hebben samenwerking beëindigd

Spirou Charleroi en trainer Pascal Angillis hebben samen beslist om de samenwerking stop te zetten. Hij zal voor zijn zoon blijven zorgen. In oktober werd namelijk een tumor bij hem ontdekt.

Geen Pascal Angillis meer bij Spirou Charleroi. De trainer zit sinds oktober niet meer op de bank bij de Belgische club, want hij begon toen te zorgen voor zijn zoon. Er werd namelijk een tumor bij hem vastgesteld.

Assistent Sam Rotsaert nam toen even over van Angillis, maar Volgens Het Laatste Nieuws heeft de trainer van Spirou Charleroi nu besloten om niet meer terug te keren. De club en de coach hebben in onderling overleg besloten om de samenwerking stop te zetten.