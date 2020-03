Groot verschil met eerste klasse: ingewikkelde principes vormen eindrangschikkingen in basketbal

Eens de beslissing genomen werd om het basketbalseizoen definitief te staken, viel er ook al snel een besluit over de titel in eerste klasse. Die is gegaan naar Oostende, dat aan de leiding stond. In de lagere afdelingen worden er echter geen titels uitgedeeld.

Dat heeft Basketbal Vlaanderen aangekondigd. Het is één van de principes voor het vormen van de eindrangschikkingen in de verschillende afdelingen: geen kampioenstitels, enkel worden er stijgers en dalers aangeduid. Dat lijkt nog wel logisch. Om in alle competities een rangschikking op te maken, komen er nog wel andere regels aan te pas die het toch wat ingewikkeld maken. VERMENIGVULDIGEN EN OPTELLEN Dat komt omdat niet alle ploegen evenveel wedstrijden op de teller hadden op het moment dat het seizoen werd stilgelegd. Er zal nu het gemiddeld aantal punten per gespeelde wedstrijd berekend worden. Dat gemiddelde wordt vermenigvuldigd met het aantal wedstrijden dat nog gespeeld ging moeten worden en bijgeteld bij de reeds behaalde punten. Op basis van het nieuwe puntentotaal wordt er in elke afdeling een eindklassement opgemaakt. Bij het vergelijken van ploegen uit verschillende reeksen zal het gemiddeld aantal punten per wedstrijd de doorslag geven. In normale omstandigheden zouden er dan testwedstrijden gespeeld moeten worden. EINDKLASSEMENTEN BEKEND OP 23 MAART De finale eindrangschikkingen zullen op maandag 23 maart gepubliceerd worden op de website van Basketbal Vlaanderen. De definitieve samenstelling van de reeksen voor volgend seizoen zal in de week van 4 mei bekendgemaakt worden.