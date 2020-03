Stephen Curry & co straks niet meer zeker van exhuberant loon

Voor het Golden State van Stephen Curry was het al een minder seizoen, maar de tweevoudig MVP is wel nog de best verdienende basketbalspeler met een loon van 40,2 miljoen dollar per jaar. De competitie in de NBA ligt echter stil en het is niet zeker dat de spelers nog volledig uitbetaald krijgen.

Dat meldt alvast ESPN. Tot 1 april is er geen enkel probleem en zullen de spelers hun volledig loon op hun bankrekening krijgen. Omdat het stilleggen van de competitie er is gekomen door een geval van overmacht - het coronavirus namelijk -, mogen de teams nadien zelf beslissen of de spelers nog volledig betaald worden. VERLIES TUSSEN 10 EN 40 PROCENT Hoeveel er moet ingeleverd worden, hangt per individu af van het contract. Het verlies zou schommelen tussen de tien en de veertig procent. Het is nog niet duidelijk of de competitie nog hervat gaat worden of er helemaal een streep door het huidige seizoen gaat. Als de crisis tijdig achter de rug is en er alsnog opnieuw wedstrijden gespeeld worden, krijgen de spelers wel weer opnieuw hun volledig loon.