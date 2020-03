Volgende stap gezet richting BeNeLeague: na volgend seizoen kan het al zover zijn

Moet Oostende straks naast het bekampen van Antwerp Giants in de titelstrijd zich ook meten met ploegen als Leiden en Donar Groningen? Het zou best eens kunnen, want een BeNeLeague is opnieuw een stuk dichterbij. In het seizoen 2021-2022 zou die tot stand kunnen komen.

De voorbije drie maanden werden onder de leiding van het bedrijf Hypercube talloze meetings gehouden met alle stakeholders van een eventuele BeNeLeague. De clubs uit de Pro Basketball League en de Dutch Basketball League hebben nu unaniem besloten om over te gaan tot een volgende stap. Dat is het oprichten van een aantal werkgroepen die de belangrijkste aspecten moeten behandelen op sportief, commercieel en financieel vlak. De verschillen tussen beide competities inzake licentievoorwaarden en reglementen zullen overbrugd moeten worden. Voorts dient er ook een performant organisatiemodel te komen. DEFINITIEF BESLUIT EIND 2020 In het vierde kwartaal van 2020 zal er door de clubs in beide landen een definitief besluit genomen worden over de oprichting van de BeNeLeague. Is dat positief, dan kan zo'n competitie in september 2021 aanvangen. "Er moeten belangrijke stappen gezet worden om in de komende maanden een goede basis te leggen voor een mooie BeNeLeague", zegt Arthur Goethals, voorzitter van de Pro Basketball League.