Charleroi heeft beslissing genomen over Sam Rotsaert

Sam Rotsaert zal ook volgend seizoen coach blijven van basketbalclub Charleroi. In oktober nam Rotsaert over van Pascal Angilis, omdat de man voor zijn zoon wilde zorgen. Er werd namelijk een tumor bij hem vastgesteld.

Sam Rotsaert heeft er met Charleroi een goed seizoen opzitten. Vooral in de beker deden ze het goed, want ze haalde de finale. In de competitie werd de club vijfde. Nu heeft Charleroi besloten om verder te gaan met Rotsaert.

In oktober nam Rotsaert namelijk over van Angilis, omdat de coach voor zijn zoon wilde zorgen. Er was een tumor bij hem vastgesteld. Enkele weken geleden raakte het nieuws bekend dat de samenwerking tussen Charleroi en Angilis werd stopgezet en daardoor krijgt Rotsaert dus een nieuwe kans voor volgend seizoen.