Speler uit onze competitie testte positief op coronavirus en besmette hele familie

De medische onderzoeken uit het verleden zullen beter uitgedraaid zijn voor Bergen-speler Justin Cage. De Amerikaan is de eerste speler uit onze competitie die positief testte op het coronavirus. Ondertussen lijkt hij wel aan de betere hand.

Aan The Enquirer vertelt Cage hoe het met hem en zijn vrouw gesteld is. Ook zij heeft immers het coronavirus opgelopen. "Persoonlijk word ik soms nog duizelig. Bij mijn vrouw gaat het herstel iets trager dan bij mij, maar het gaat al beter met ons dan voordien."

Het was wel griezelig om te ontdekken dat zijn echtgenote eveneens het virus had opgelopen. "Ze kwam de kamer in, begon erg over te geven, viel op de grond en vroeg om de ambulance te bellen. Ze kon amper ademen."

VOORAL SCHOONOUDERS ER ERG AAN TOE

Later bleek dat zowat de hele familie het had zitten. "Ik kreeg het, besmette mijn vrouw, haar ouders, haar zus, haar broer, de vrouw van haar broer en ook de vriend van mijn schoonzus heeft het. Het was een kettingreactie. Met haar ouders gaat het nog slecht."