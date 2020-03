🎥 All-Star zit met zware corona-en comazorgen in de familie

Er hebben al meerdere Amerikaanse spelers positief getest op het coronavirus. Zelf is Karl-Anthony Towns, de center van de Minnesota Timberwolves, niet besmet. Zijn moeder daarentegen is er wel zeer erg aan toe en wacht een zware strijd.

De 24-jarige Towns speelt sinds zijn intrede in de NBA in 2015 bij Minnesota. Verder dan eens een eerste ronde in de play-offs is hij met de Wolves nog niet geraakt, maar Towns heeft zelf wel al zijn talent kunnen tonen. In 2018 en 2019 werd hij geselecteerd voor het All-Star Game.

Op sportief vlak valt er in de VS momenteel niet te beleven, maar Towns en zijn familie hebben andere katten te geselen. Zijn moeder heeft immers het coronavirus opgelopen en is opgenomen in het ziekenhuis. Ze staat er niet al te best voor: de dokters houden haar in een kunstmatige coma.

WE CAN BEAT THIS, BUT THIS IS SERIOUS AND WE NEED TO TAKE EVERY PRECAUTIONS. https://t.co/zxMqVB9AWk via @YouTube — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) March 25, 2020

Geen wonder dus dat Towns op sociale media oproept om het coronavirus ernstig te nemen en alle maatregelen goed op te volgen.