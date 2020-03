Competitie stopgezet: Emma Meesseman is met haar ploeg voor derde jaar op rij kampioen

Zowat alle competities in Europa lagen al stil door de uitbraak van het coronavirus. Met als zeldzame uitzondering het basketbal in Rusland. Daar zien ze zich nu toch ook verplicht om de boel lam te leggen. Emma Meesseman haalt zo prompt opnieuw een titel binnen.

De volledige reguliere competitie was dan ook reeds afgewerkt. Jekaterinenburg bleef liefst twintig wedstrijden ongeslagen en was dan ook de autoriteire leider. De kampioen wordt in principe wel pas aangeduid in de play-offs.

Die zullen echter niet meer gespeeld worden. De grenzen worden in Rusland ook gesloten. Het Jekaterinenburg van Emma Meesseman is meteen uitgeroepen tot kampioen. Het is al voor het derde jaar op rij dat de titel naar de ploeg van de Belgische gaat.

WAT MET DE WNBA?

De mannen hadden de reguliere competitie nog niet vervolledigd. Bij hen is er geen kampioen uitgeroepen. Voor Meesseman is het nu afwachten wanneer het WNBA-seizoen in Amerika van start kan gaan.