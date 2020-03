LeBron James baalt door de hele situatie: "Ineens gebeurt er niks meer"

Net zoals veel sporten, ligt ook de NBA stil door het coronavirus. Normaal zouden ze nu de eindfase van de reguliere competitie in gaan. Volgens superster LeBron James is het een moeilijke situatie.

Hij legt in een interview bij SI uit dat zijn lichaam de onzekere situatie voelt. "Mijn lichaam zei tegen mij dat ik mij moet voorbereiden voor de play-offs. We zijn al eind maart er gebeurt al een tijd niks meer", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

Volgens James zou het virus ook gevolgen hebben voor de toekomst. Zo zullen we minder handshakes te zien krijgen als de competitie hervat. "Ik geef geen high-five's meer als de competitie opnieuw is begonnen."