Akkoord over salarisvermindering: spelers kunnen 20% van hun loon verliezen

De huidige coronacrisis zet tal van sectoren voor een vraagstuk over eventuele economische gevolgen. Ook het basketbal ontsnapt daar niet aan. Het werd al even geleden duidelijk dat de spelers niet meer zeker zijn van hun volledig loon en dat is inmiddels nog concreter geworden.

Het is algemeen geweten dat er in de NBA goed verdiend kan worden. De vraag is wel of het in deze tijden maatschappelijk verantwoord is om exhuberante lonen uit te keren. Volgens een bron van The Associated Press zijn de topbazen in de NBA overeen gekomen om een salarisvermindering van 20% door te voeren.

Dat heeft uiteraard ook invloed op de spelers. Zo zou Stephen Curry van de Golden State Warriors, de best betaalde speler in de NBA, bijvoorbeeld per wedstrijd die niet gespeeld wordt een bedrag van circa 435 000 dollar kunnen verliezen.

NOG GEEN MATCHEN AFGELAST

Dit kan wel pas geofficialiseerd worden wanneer er effectief wedstrijden worden afgelast vanwege de coronacrisis. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Wel ligt de competitie al sinds 11 maart stil.