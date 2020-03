Eigenaar van New York Knicks en New York Liberty heeft positief getest op coronavirus

New York is dezer dagen zowat het epicentrum van het coronavirus en dus is het ook voor mensen verbonden aan de sportclubs in de grootstad opletten geblazen. James Dolan, eigenaar van de New York Knicks, is er alvast niet aan ontsnapt.

De Knicks hebben het nieuws zelf bekendgemaakt. De 64-jarige Dolan is de CEO van de Madison Square Guarden Company en dus een gekende figuur in New York. Op die manier is hij ook de eigenaar van NBA-ploeg New York Knicks en het WNBA-team New York Liberty.

De Amerikaan heeft zelfs nog een derde ploeg onder zijn hoede: de New York Rangers, uit het ijshockey. In elk geval moet hij zich nu richten op zijn gevecht tegen de ziekte. Dolan zou wel zijn zaken blijven beheren en gaat thuis in quarantaine.