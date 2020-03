Iconische handdoek van Kobe Bryant gaat voor erg hoog bedrag onder de veilingshamer

Het is intussen al twee maanden geleden dat basketballegende Kobe Bryant het leven liet na een helikoptercrash.

Vorige week ging een wedstrijdhanddoek van de betreurde 'Black Mamba' onder de veilingshamer bij Iconic Auctions. Het ging om de handdoek die Kobe Bryant had gebruikt bij zijn allerlaatste optreden in de NBA in 2016.

Er werd flink geboden op het verzamelaarsobject. Het finale bod van 33.000 dollar (net geen 30.000 euro) werd niet meer overschreden. Wat de handdoek zo iconisch maakt, is het feit dat Bryant hem rond zijn schouders droeg tijdens zijn afscheidsspeech. Hij is al voor de tweede keer van eigenaar veranderd.

Sinds de dood van Bryant eind januari duiken er volgens CNN veel aan hem gerelateerde items op in veilingshuizen of -websites.