Na virtuele Formule 1 probeert Thibaut Courtois nu ook basketbal uit... met succes

Dat Thibaut Courtois van meerdere markten thuis is liet hij vorige week al zien.

De doelman van Real Madrid en de Belgische nationale ploeg liet in de virtuele 'Not the Aus GP', een virtuele race ter vervanging van de echte GP in Australië, al zien dat hij zijn mannetje kan staan tegen Stoffel Vandoorne.

Zondag waagde de boomlange Rode Duivel zich aan basketbal, weliswaar op een spelconsole. Zijn tegenstander was Mats Hummels, een profvoetballer van Borussia Dortmund.

Courtois won de match met duidelijk 50-69 cijfers. Elke zondag zal onze landgenoot het tegen een andere sportpersoonlijkheid opnemen. Ook op het parket zou Courtois niet misstaan. Zijn lengte spreekt alvast in zijn voordeel en wat balgevoel betreft is de keeper niet bepaald onervaren...